فيديو لعناصر "حزب الله" على الحدود يثير القلق في إسرائيل

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو قالت إنه لعناصر من "حزب الله" اللبناني، يسيّرون دورياتهم بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية الفيديو بأنه "مثير للقلق"، وعلقت عليه بالقول: "توثيق من الحدود الإسرائيلية اللبنانية: قام عناصر مسلحون يرتدون الزي العسكري في حزب الله صباح اليوم بدورية على الحدود بالقرب من موشاف دوب في الجليل الأعلى".

תיעוד מגבול ישראל-לבנון: פעילי חיזבאללה חמושים ולבושי מדים ערכו הבוקר סיור על הגבול, ליד מושב דובב שבגליל העליון@ItayBlumentalpic.twitter.com/T4GwEX0VTx — כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2023

وعلق مراسل "كان" إيتاي بلومينتال على الفيديو قائلا: "استفزازات حزب الله مستمرة: قام عناصر حزب الله مسلحون ويرتدون الزي العسكري، صباح اليوم بدورية على الحدود الإسرائيلية بالقرب من بلدة موشاف دوب في الجليل الأعلى. تم نقل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث"، مشيرا إلى أن "سكان المنطقة قلقون للغاية وهم محقون في ذلك".

הפרובוקציות של חיזבאללה נמשכות: פעילי חיזבאללה, חמושים ולבושים במדים מלאים, ערכו הבוקר סיור בגבול ישראל סמוך למושב דובב בגליל העליון. כוחות צה"ל הוקפצו למקום בזמן האירוע. התושבים באזור מודאגים מאוד ובצדק pic.twitter.com/p91j8qvwkG — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) July 25, 2023

Here is the full video. Weapons and gear more visible here:https://t.co/MwLoBaUzcL — Ariel Oseran (@ariel_oseran) July 25, 2023

פרובוקציה של מחבלי חיזבאללה הבוקר בגבול ישראל בגליל העליון pic.twitter.com/J2eZtMEQqg — בז news (@1717Bazz) July 25, 2023

المصدر: RT