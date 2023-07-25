انقطاع الكهرباء والمياه عن الآلاف في مدينة كاتانيا الإيطالية جراء الحر

أعلن عمدة مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، أن موجة الحر حرمت مئات الآلاف من سكان كاتانيا من الكهرباء والمياه.

وأكد متحدث باسم البلدية لوكالة "فرانس برس"، أن نحو 500 ألف شخص حرموا من الكهرباء تباعا منذ يوم الخميس الماضي.

من جهته، أشار وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي، إلى "أننا ندفع من ناحية ثمن تغير المناخ الّذي كان ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام له منذ سنوات عدّة، وكذلك ثمن بنية تحتيّة تبدو غير مناسبة في السّياق الجديد".

وأوضحت شركة E-Distribuzione التابعة لشركة الطاقة الإيطالية Enel، التي تتولى توزيع الكهرباء في كاتانيا، أن "حرارة الإسفلت حارقة وتقترب منذ أسابيع من 50 درجة مئوية، كما أن الرطوبة الشديدة لا تسمح بتبديد الحرارة بشكل صحيح، ما يتسبب بتلف الكابلات تحت الأرض".

فيما لفت مدير شبكة مياه "سيدرا"، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى انقطاع المياه عن 200 إلى 300 ألف شخص، مضيفا أنه تم حل المشاكل.

يذكر أن الحرارة بلغت 47,6 درجة مئوية أمس الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا.

المصدر: "أ ف ب"