بالفيديو.. جبال أضنة تهتز بعنف بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية صباح اليوم الثلاثاء، والذي بلغت قوته 5.5 درجة.
وأحد أبرز المشاهد التي تم التقاطها هي لجبال أضنة تهتز بعنف بعد الزلزال.
Deprem sonrası heryer toz duman #adana#deprempic.twitter.com/E4kC7W5vQs— Birkitapbiralıntı-birinsan (@birkitapbiral) July 25, 2023
Gerçekten korkutucu görüntüler herkese geçmiş olsun #deprem Kahramanmaraş #Adana Mersin'de Benzin 36 Merkez Bankası'ndan CHP DALLASA DÖNDÜ Adana #Adana Hulki #kemer Umut Evirgen Gaziantep'te pic.twitter.com/9ibhJzwj4m— Ezgi Köse (@ezgikkose) July 25, 2023
كما التقطت كاميرا المراقبة في أحد المحال التجارية، لحظة وقوع الزلزال، وظهر رجلان يهرعان إلى خارج المحل خوفا، فيما تساقطت البضائع عن الرفوف.
Adana Kozan Ferhatlı köyündeki bir markette deprem anı kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/nj86db6mcm— Adanacity (@bizadanaliyik) July 25, 2023
ونشر عدد من الأشخاص فيديو للثريات في منزلهم وهي تهتز بسبب الزلزال.
Sabah saat 08:44'te gerçekleşen #Adana'nın #Kozan ilçesindeki depremin şiddeti amatör kameraya yansıdı.#deprem#salı#SONDAKİKApic.twitter.com/VRjht0IFMD— Anadolu Jurnal (@anadolujurnal) July 25, 2023
📌 Adana Kozan'da meydana gelen #deprem'in şiddeti evlerde böyle hissedildi. pic.twitter.com/WhrQ07ott1— 23 DERECE (@yirmiucderece) July 25, 2023
İnsanı uykusundan eden böyle bir şey yok #adana#deprempic.twitter.com/sf8da7X9dL— EMRASRKY (@eensaans) July 25, 2023
ونشر حساب مشاهد للتصدعات التي سببها الزلزال في أحد المنازل.
adana yüreğir levent #deprempic.twitter.com/4Sl5aDWpQu— gezici. 0172 (@ylesine21016079) July 25, 2023
كما أفيد بأن الزلزال أدى إلى تدحرج صخرة كبيرة من على أحد الجبال، مما أدى إلى تضرر أحد المنازل بشكل كبير، دون أن تقع أي إصابات بشرية، حيث أن المنزل كان فارغا لحظة وقوع الحادث.
📌 Adana’nın Kozan ilçesinde saat 08.44’te 5,5 büyüklüğünde meydana gelen #deprem sonrası Kabaktepe Köyü'nde bulunan bir evin üzerine kaya düştü.— 23 DERECE (@yirmiucderece) July 25, 2023
Ev büyük zarar görürken o sırada evde kimsenin olmaması büyük bir şans oldu. pic.twitter.com/hVeFQyTThv
وفيما يلي نستعرض مشاهد أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظات وقوع الزلزال.
Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı #deprem#adanapic.twitter.com/5E2xUmp3zo— Büyük Sivas Haber (@buyuksivashaber) July 25, 2023
Adana Kozan #deprempic.twitter.com/XOKvY4tPSr— quupin (@quupin01) July 25, 2023
#SONDURUM— A Haber (@ahaber) July 25, 2023
Adana’da 5,5’lik deprem anı kamerada#Adana’da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem paniğe neden oldu pic.twitter.com/zPM2KZyTQ9
PANİK ANLARI KAMERADA— Takvim (@takvim) July 25, 2023
AFAD, saat 08.44'te merkez üssü #Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldiğini bildirdi. pic.twitter.com/VGzAerWLDO
#SONDAKİKA#Adana’da 5,5 büyüklüğünde #deprem— A Haber (@ahaber) July 25, 2023
Saat 08.44’te meydana gelen depremin merkez üssü Kozan ilçesi pic.twitter.com/AOv7AZcxpH
"Deprem 5 saniye kadar sürdü. Şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar yok. Tarama çalışmaları sürüyor."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2023
Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremle ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı. pic.twitter.com/4KDe8By6zu
المصدر: RT