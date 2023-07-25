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بالفيديو.. جبال أضنة تهتز بعنف بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

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بالفيديو.. جبال أضنة تهتز بعنف بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية صباح اليوم الثلاثاء، والذي بلغت قوته 5.5 درجة.

وأحد أبرز المشاهد التي تم التقاطها هي لجبال أضنة تهتز بعنف بعد الزلزال.

كما التقطت كاميرا المراقبة في أحد المحال التجارية، لحظة وقوع الزلزال، وظهر رجلان يهرعان إلى خارج المحل خوفا، فيما تساقطت البضائع عن الرفوف.

ونشر عدد من الأشخاص فيديو للثريات في منزلهم وهي تهتز بسبب الزلزال.

ونشر حساب مشاهد للتصدعات التي سببها الزلزال في أحد المنازل.

كما أفيد بأن الزلزال أدى إلى تدحرج صخرة كبيرة من على أحد الجبال، مما أدى إلى تضرر أحد المنازل بشكل كبير، دون أن تقع أي إصابات بشرية، حيث أن المنزل كان فارغا لحظة وقوع الحادث.

وفيما يلي نستعرض مشاهد أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظات وقوع الزلزال.

المصدر: RT

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