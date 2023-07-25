بالفيديو.. جبال أضنة تهتز بعنف بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

"Deprem 5 saniye kadar sürdü. Şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar yok. Tarama çalışmaları sürüyor."



Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremle ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı. pic.twitter.com/4KDe8By6zu