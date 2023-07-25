استمرار مكافحة حرائق الغابات في 3 ولايات تركية بمشاركة طائرتي إطفاء روسيتين (فيديو)

اجتاحت حرائق الغابات ولايات أنطاليا ومانيسا وكهرمان مرعش التركية، وضاعفت فرق الإطفاء نشاطها لإخمادها بمشاركة طائرتي إطفاء كبيرتين أرسلتهما روسيا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الإدارة العامة للغابات في تركيا: "نواصل مكافحة حرائق الغابات في كاس وكيمير وتشايل في ولاية أنطاليا، وقرية ساروخانلي بولاية مانيسا، وفي دولكادير أوغلو بولاية كهرمان مرعش".

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وتشارك 24 طائرة و100 مروحية و25 ألف رجل إطفاء في إخماد حرائق الغابات، كما وصلت طائرتان برمائيتان روسيتان كبيرتان لرفد جهود فرق الإطفاء التركية، حيث أثبت هذا النوع من الطائرات فعاليته الكبيرة بإخماد الحرائق في مناطق مختلفة من العالم.

المصدر: نوفوستي