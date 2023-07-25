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تركيا تعزي الجزائر وتعرب عن استعدادها للمساعدة في مواجهة حرائق الغابات

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تركيا تعزي الجزائر وتعرب عن استعدادها للمساعدة في مواجهة حرائق الغابات
Gettyimages.ru
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أعلنت تركيا اليوم الاثنين، عن استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر لمواجهة حرائق الغابات المستعرة في عدة ولايات شمالي البلاد.

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وقالت الخارجية التركية: "علمنا بحزن أن العديد من المدنيين والعسكريين فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الحرائق التي استمرت في مختلف ولايات الجزائر".

وتابعت: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا أرواحهم في الحرائق، ونقدم تعازينا للشعب الجزائري الصديق والشقيق وحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الوزارة أن "تركيا مستعدة دائما لتقديم كل أنواع الدعم للجزائر في هذه الأيام الصعبة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.

المصدر: RT

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