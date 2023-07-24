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أردوغان: أكدنا لزيلينسكي استعدادنا للمساهمة في إنهاء الحرب

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أردوغان: أكدنا لزيلينسكي استعدادنا للمساهمة في إنهاء الحرب
Globallookpress President Of Ukraine/Keystone Press Agency
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استعداد أنقرة للمساهمة في إنهاء الحرب.

وقال أردوغان، في أعقاب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين: "استقبلنا يوم 7 يوليو الرئيس الأوكراني السيد زيلينسكي، وبحثنا معه قضايا جدول الأعمال".

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وأضاف: "قدمنا له رؤيتنا بشأن إنهاء الحرب التي تستمر لأكثر من 500 يوم، وأكدنا استعدادنا للإسهام بقسطنا".

ويذكر أن زيلينسكي أجرى زيارة لاسطنبول يوم 7 يوليو، في إطار جولته الخارجية التي شملت أيضا جمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفاكيا.

المصدر: نوفوستي

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