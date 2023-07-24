أردوغان: أكدنا لزيلينسكي استعدادنا للمساهمة في إنهاء الحرب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استعداد أنقرة للمساهمة في إنهاء الحرب.

وقال أردوغان، في أعقاب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين: "استقبلنا يوم 7 يوليو الرئيس الأوكراني السيد زيلينسكي، وبحثنا معه قضايا جدول الأعمال".

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وأضاف: "قدمنا له رؤيتنا بشأن إنهاء الحرب التي تستمر لأكثر من 500 يوم، وأكدنا استعدادنا للإسهام بقسطنا".

ويذكر أن زيلينسكي أجرى زيارة لاسطنبول يوم 7 يوليو، في إطار جولته الخارجية التي شملت أيضا جمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفاكيا.

المصدر: نوفوستي