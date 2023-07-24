أردوغان: البرلمان التركي سينظر في طلب السويد بشأن عضوية الناتو في أكتوبر

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن برلمان بلاده سينظر في طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو عند عودته إلى العمل بعد العطلة الصيفية، أي في أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها في أعقاب اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين: "عندما سيستأنف البرلمان عمله سنقوم بكل ما هو ضروري، وسينظر النواب في طلب السويد".

وأضاف أن "القرار النهائي يعود إلى النواب".

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وأكد أردوغان أن أنقرة مستعدة لحل أي قضايا عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن تركيا تحدثت بوضوح لستوكهولم عن توقعاتها في ما يخص "محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا".

وجدير بالذكر أن البرلمان التركي بدأ عطلته الصيفية منذ 1 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يعود إلى العمل في أكتوبر المقبل.

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق أن تركيا مستعدة للموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، بينما وعدت ستوكهولم بالمساعدة في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي