تشمل دبابات "ليوبارد".. إسبانيا ترسل شحنة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

أرسلت السلطات الإسبانية شحنة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث تتكون من أربع دبابات Leopard 2A4 وناقلات جند مدرعة كجزء من المساعدة العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن الشحنة الجديدة في بيان صحفي.

ومن المعروف أن السفينة الأوكرانية التي تحمل مساعدات عسكرية وإنسانية وصلت من ميناء سانتاندير.

وتشمل عملية التسليم عشر ناقلات جند مدرعة وعشر شاحنات وسيارات إسعاف وقذائف، حيث من المقرر تسليم الشحنة إلى أوكرانيا في أوائل أغسطس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اغتنامها سبع دبابات "ليوبارد" على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.

المصدر: RT