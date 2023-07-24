نيجيريا.. مقتل ثمانية أشخاص في انفجار صهريج وقود جنوبي البلاد

لقي اليوم الاثنين، 8 أشخاص مصرعهم في انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو، جنوبي نيجيريا، حيث حاولوا الحصول على البنرين من المركبة التي انحرفت في حادث.

وأفادت وكالة سلامة الطرق النيجيرية بأن شاحنة نقل وقود كانت محملة بالبنزين، عندما انفجر صهريجها خلال محاولة الضحايا الحصول على الوقود منها.

وأوضحت الوكالة أن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد، وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو، فيما نجا السائق ومساعده من الحادثة.

وأشارت إلى أن سكان المنطقة حاولوا الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج، مرجحا أن يكون ذلك سبب الانفجار.

ووفقا للسلطت المحلية، فقد تسبب الانفجار في احتراق الجثث الثمانية، ما جعل التعرف على هوية أصحابها أمرا صعبا.

وغالبا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وقوع قتلى في أجزاء من نيجيريا، حيث تواصل أسعار الوقود الارتفاع هذا العام إلى أكثر من الضعف.

المصدر: أ ب