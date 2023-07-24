السنغال.. انتشال 17 جثة يعتقد أنها لضحايا غرق قارب هجرة

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم في العاصمة السنغالية دكار، عقب انقلاب زورقهم.

وعثرت طواقم البحرية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، على جثامين الضحايا الذين يعتقد أنهم مهاجرون، بالنظر إلى نوع القارب الذي كان يقلهم.

وقالت ندي توب غاي، عمدة حي واكام التابع لداكار حيث عثر على الجثامين، "إنها المرة الأولى التي تنجرف فيها الجثث إلى الحي".

وأشارت إلى أن مصرع المهاجرين في البحر أصبح أكثر شيوعا في السنغال، مضيفة: "هذه ليست المرة الأولى، بل المرة الألف، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات مضادة".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم يتضح حتى اللحظة من أين قدم هؤلاء، وما هي جنسياتهم أو وجهتهم.

وبحسب منظمة "ووكينغ بوردرز" الإسبانية للإغاثة، يعد طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي أحد أكثر الطرق دموية في العالم، حيث قتل أو فقد فيه نحو 800 شخص خلال النصف الأول من عام 2023 وحده.

المصدر: أ ب