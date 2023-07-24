الشرطة الإسرائيلية تستعد لأي سيناريوهات محتملة لاقتحام الكنيست من قبل المتظاهرين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، استعدادها للتصدي لأي محاولات لاقتحام مبنى الكنيست من قبل المتظاهرين، عقب تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي: "نستعد لمنع سيناريو اقتحام الكنيست".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتجمع حشود كبيرة من أفراد المعارضة الإسرائيلية أمام مبنى "الكنيست" في مدينة القدس، عقب إقرار قانون إلغاء "حجة المعقولية".

وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، أرنون بار دافيد، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع المسؤولين النقابيين لبحث إعلان إضراب عام احتجاجا على تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.

وأوضح بار دافيد أن الكنيست أقر اليوم جزءا رئيسيا ومثيرا للجدل في قائمة التعديلات التي طرحها الكنيست، ألا وهو إلغاء قانون "حجة المعقولية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

المصدر: RT