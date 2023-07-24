بريطانيا.. توجيه تهمة الإرهاب للداعية أنجم تشودري

وجهت إلى الداعية الإسلامي البريطاني، أنجم تشودري، تهم مرتبطة بالإرهاب على ما أعلنت شرطة لندن اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن هذا المحامي البالغ 56 عاما، وهو من أصول باكستانية، متهم بأنه قاد منظمة إرهابية وانتمى إلى منظمة محظورة ودعا إلى دعم منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ويتعلق الأمر، حسبما أفاد به مكتب النيابة العامة في بيان، بمنظمة "المهاجرون" المحظورة منذ عدة سنوات في المملكة المتحدة، كما أنها معروفة باسم "مسلمون ضد الحملات الصليبية" أو "إسلام من أجل المملكة المتحدة" (Islam4UK)، وكان قد أنشأها مع داعية معروف آخر، هو عمر بكري.

وقالت الشرطة إن تشودري أوقف في شرق لندن في 17 يوليو في إطار تحقيق يتعلق بمنظمة إرهابية لم يُذكر اسمها.

كذلك، أوقف في اليوم ذاته رجل آخر، يدعى خالد حسين (28 عاما)، من كندا في مطار هيثرو في غرب العاصمة، بسبب انتمائه إلى منظمة محظورة.

وكان قد حُكم على تشودري في 2016 بالسجن مدة خمس سنوات ونصف السنة، بسبب دعوته إلى دعم تنظيم "داعش" في سلسلة من مقاطع فيديو منشورة على "يوتيوب"، بعد مبايعته زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.

وأُطلق سراحه في منتصف أكتوبر 2018 بعدما أمضى نصف مدة عقوبته، لكنه ظل تحت المراقبة للمدة المتبقية.

المصدر: "أ ف ب"