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الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التغييرات القضائية

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التغييرات القضائية

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الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التغييرات القضائية
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أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتا.

ومن بين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف غالانت 

وأفادت مراسلة RT، بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون " المعقولية " الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع اعضائه.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه "بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية".

يتبع ....

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