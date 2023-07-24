رئيس الوزراء اليوناني: نحن في حرب.. لا يزال أمامنا 3 أيام صعبة! (فيديو)
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده "في حرب" ضد حرائق الغابات، و"لا يزال أمامنا 3 أيام صعبة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال ميتسوتاكيس اليوم الاثنين أمام البرلمان إنه تم إجلاء 32 ألف شخص وقائيا في نهاية الأسبوع من جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين.
Tam 7 gün oldu ve #Rodos hala yanmaya devam ediyor.— Semra Uzun (@Semra_Uzunn) July 24, 2023
Çok büyük acı,umarım en kısa sürede bu yangın son bulur🙏🏻
Η καρδιά μου είναι μαζί σας #Rodospic.twitter.com/4lnIpPDIZN
ويواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر في اليونان، بعد إجلاء غير مسبوق لآلاف السياح من جزيرتي رودوس وكورفو.
🔴Rodos Adası'nda yangın nedeniyle tahliyeler devam ediyor— GZT (@gztcom) July 24, 2023
📌Tahliye edilen turistlerden 95'i Marmaris Cruise Limanı'na getirildi pic.twitter.com/k95VEAdgkg
وفي وقت سابق، قال يانيس ارتوبيوس الناطق باسم فرق الإطفاء، إن حرائق الغابات أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الاثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل او الفنادق.
"Lütfen bizi kurtarın"— DW Türkçe (@dw_turkce) July 24, 2023
"Burada hâlâ yaşlı insanlar var"
Yunanistan'ın Rodos adası alevlere teslim
Binlerce kişi tahliye edilirken adaya uçuşlar iptal edildi pic.twitter.com/2YGMPnU7a8
وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه السبت، إلى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح، خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة بحسب ما أعلنت السلطات.
🔴 Rodos adasında başlayan ve ülkedeki ormanlık alanın 4'de 1'i yanmıştı. Müdehale devam ederken üzücü görüntülerde gelmeye başladı. Malesef yangından dolayı binlerce hayvan öldü. En kısa zamanda söner diye umut ediyoruz. pic.twitter.com/lQQswqUZB2— Mavi Türk 🇹🇷 (@Maviturkk) July 24, 2023
وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة الحر ستشتد غدا الثلاثاء، وخصوصا الأربعاء، حيث يتوقع أن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية.
وأضافت أنه بعد ظهر الأربعاء "من المتوقع أن تضرب عواصف وسط البلاد وغربها قبل أن تنخفض الحرارة 6 إلى 8 درجات مئوية".
Yunanistan 'ın Rodos Adası'nın güneyinde 5 gün önce başlayan orman yangınları yerleşim birimlerini de içine alarak devam ederken, ön planda 'kitesurf' yapan turistlerin olduğu bu video, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.— Demokrattv (@tvdemokrat06) July 24, 2023
Elon#Greecepic.twitter.com/eRf4zwxYgZ
المصدر: أ ف ب