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بالفيديو.. انفجار قرب شركة "رافائيل" العسكرية في حيفا

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بالفيديو.. انفجار قرب شركة
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن انفجارا وقع في مدينة حيفا قرب شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية صورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار دون تقديم المزيد من المعلومات.

وحسب المعلومات فإن الانفجار نجم عن تجربة في الشركة العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية Kann أن "الانفجار ناجم عن تجربة روتينية ومخطط لها مسبقا في منشأة تابعة لشركة رافائيل".

المصدر: RT

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