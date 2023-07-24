بالفيديو.. انفجار قرب شركة "رافائيل" العسكرية في حيفا
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن انفجارا وقع في مدينة حيفا قرب شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية.
ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية صورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار دون تقديم المزيد من المعلومات.
Explosion in the northern Israeli city of Haifa near Rafael company pic.twitter.com/JcrD3ewCKt— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 24, 2023
בגלל ניסוי רפאל: הדי פיצוץ נשמעו באזור חיפה, פטריית עשן נראתה בנמל | @yoavetielpic.twitter.com/NbLWhmJUlz— וואלה! (@WallaNews) July 24, 2023
وحسب المعلومات فإن الانفجار نجم عن تجربة في الشركة العسكرية الإسرائيلية.
BREAKING – Israel: A massive explosion has been reported in the city of Haifa. Cause of the incident is not known.— Captain Tigerman Ø🏴☠️ (@toc_toc_gabriel) July 24, 2023
The explosion occurred at the Rafael facility, located in the Haifa-Nahariya line.@WW3Infopic.twitter.com/85EsKeF8IM
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية Kann أن "الانفجار ناجم عن تجربة روتينية ومخطط لها مسبقا في منشأة تابعة لشركة رافائيل".
הדיווחים על פיצוץ ופטריית עשן באזור מפרץ חיפה: מדובר על ניסוי שגרתי ומתוכנן מראש במתקן של חברת רפאל@ItayBlumental@CBeyarpic.twitter.com/SRCffDyxab— כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023
المصدر: RT