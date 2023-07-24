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خبير بريطاني يكشف سبب فشل هجوم قوات كييف المضاد

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خبير بريطاني يكشف سبب فشل هجوم قوات كييف المضاد
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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كشف المستشار في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فرانس ستيفان غادي، عن المعضلات الخطيرة التي تواجه الجيش الأوكراني، وتحول دون تحقيقه أي تقدم في هجومه المضاد.

جاء ذلك فيما صرح به غادي لصحيفة Das Erste، حيث قال: "إن كل شيء في أوكرانيا يتحول إلى سلاح المشاة، لتصبح المعارك عملية مشاة. وكل هجوم، كل تقدم لا يقاس بالكيلومترات، وإنما بالأمتار. يجب نقل الذخيرة سيرا على الأقدام، حتى لا تتعرض المعدات لقصف المدفعية الروسية أو الطائرات المسيرة".

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ووفقا للخبير، يجب البحث عن أسباب فشل الهجوم المضاد في قرارات قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تابع: "لقد كانت العملية الأوكرانية سيئة التخطيط والتنظيم، ولم يكن هناك تنسيق لتحركات الوحدات المتقدمة".

إضافة إلى ذلك، أشار غادي إلى أنه لا يوجد جيش في العالم لديه ما يكفي من الخبرة العملية للتغلب على مثل الدفاعات الكثيفة والمحصنة التي بناها الروس، حيث يستنتج الخبير إلى أن ذلك "لم يحدث في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

المصدر: نوفوستي

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