الأتراك يحيون الذكرى الثالثة لافتتاح مسجد "آيا صوفيا" (فيديو)

أدى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش اليوم الاثنين صلاة الفجر في مسجد "آيا صوفيا"، بمناسبة الذكرى الثالثة لإعادة افتتاحه.

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وشارك إلى جانب أرباش، والي اسطنبول داوود غل وحشد من المصلين من مختلف الجنسيات. وأعرب أرباش بعد أداء الصلاة، عن سعادته بعد كسر الأغلال التي فرضت على المسجد وإعادة افتتاحه في 24 يوليو 2020. وذكر أن مسجد آيا صوفيا هو إرث السلطان محمد الفاتح وأهم رمز لفتح اسطنبول.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بالطرف الأوروبي لاسطنبول، واستُخدِم كنيسة لمدة 916 عاما، قبل أن يتم تحويله إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية (اسطنبول) اعتبارا من عام 1453.

ويعد المسجد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفي عام 1934 جرى تحويله إلى متحف وبقي على هذا الوضع مدة 86 عاما، ليعاد افتتاحه للعبادة عام 2020.

🎥لقطات من داخل مسجد "آيا صوفيا" في الذكرى الثالثة لإعادة افتتاحه



فيديو من داخل مسجد آيا صوفيا يظهر رئيس الشؤون الدينية #التركي علي أرباش وهو يؤم حشد كبير من #المصلين، بمشاركة والي #إسطنبول داوود غل. وأظهرت اللقطات تبادل التهاني بين المصلين بمناسبة الذكرى الثالثة لإعادة افتتاح… pic.twitter.com/PHCq1afL3n — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 24, 2023

وفي العام المذكور، أصدر القضاء التركي حكما بإلغاء قرار مجلس الوزراء للعام 1934 بشأن تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، بعد دعوى قضائية رفعتها "جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئة".

وفي اليوم نفسه، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان المرسوم الخاص بإعادة افتتاح آيا صوفيا للعبادة، ونُشِر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، بما في ذلك نقل مسؤوليات إدارة آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية.​​​​​​​

المصدر: الأناضول