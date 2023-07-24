طهران.. كنعاني يرفع القرآن في مؤتمره الصحفي ويوجه نداء للمسلمين (فيديو)

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لمنع تكرار جرائم تدنيس القرآن.

وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رفع كنعاني القرآن، وقال: "اهانة المقدسات والكتب السماوية أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق المسلمين ولا يمكن لأي دولة أن تتجاوز على اعتقادات ومقدسات الفئات الأخرى تحت عنوان الحرية".

المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يرفع #المصحف_الشريف في بداية مؤتمره الصحفي الأسبوعي

كنعاني: ندين بشدة هتك حرمة القرآن في قلب أوروبا مدعية الحضارة#القرآن_الكريم#القرآن_الكريم_خط_احمر#ايرانpic.twitter.com/ADpn1g8mUI — قناة العالم الفضائية-فيديو (@v_alalamnews) July 24, 2023

وأضاف: "شهدنا مواقف جيدة من الدول الإسلامية جراء حرق القرآن، لكننا بحاجة إلى موقف موحد من الدول الإسلامية لمنع تكرار التجاوز على القرآن، وندع لاتخاذ موقف موحد".

المصدر: RT