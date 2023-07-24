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طهران.. كنعاني يرفع القرآن في مؤتمره الصحفي ويوجه نداء للمسلمين (فيديو)

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طهران.. كنعاني يرفع القرآن في مؤتمره الصحفي ويوجه نداء للمسلمين (فيديو)
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دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لمنع تكرار جرائم تدنيس القرآن.

وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رفع كنعاني القرآن، وقال: "اهانة المقدسات والكتب السماوية أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق المسلمين ولا يمكن لأي دولة أن تتجاوز على اعتقادات ومقدسات الفئات الأخرى تحت عنوان الحرية".

وأضاف: "شهدنا مواقف جيدة من الدول الإسلامية جراء حرق القرآن، لكننا بحاجة إلى موقف موحد من الدول الإسلامية لمنع تكرار التجاوز على القرآن، وندع لاتخاذ موقف موحد".

المصدر: RT

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