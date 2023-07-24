 
مباشر

عاملو الصحة البريطانيون: الرعاية الصحية في البلاد تدهورت

أخبار العالم

عاملو الصحة البريطانيون: الرعاية الصحية في البلاد تدهورت
Globallookpress Juergen HasenkopfimageBROKER.com.
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqo6

أكد ثلاثة أرباع العاملين في القطاع الصحي ببريطانيا أن جودة الخدمات الطبية في البلاد قد تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة.

جاء ذلك في مسح أجرته شركة YouGov لصالح صحيفة "الغارديان"، شمل 1058 موظفا في الخدمة الصحية البريطانية NHS من مناطق مختلفة في البلاد، حيث يعمل في الخدمة حوالي 1.4 مليون موظف.

إقرأ المزيد
خبراء: بريطانيا تواجه ركودا طويل الأمد ناجما عن ارتفاع أسعار الفائدة
خبراء: بريطانيا تواجه ركودا طويل الأمد ناجما عن ارتفاع أسعار الفائدة

وكتبت الصحيفة، نقلا عن بيانات المسح: "سئل الموظفون عما إذا كانوا يعتقدون بأن جودة الخدمات الصحية التي يمكن أن تقدمها الخدمة قد تحسين أو ساءت خلال السنوات الخمس الماضية، فقال ثلاثة أرباعهم إنها تدهورت".

إضافة إلى ذلك، قال 71% ممن شملهم المسح إنهم لا يستطيعون تخصيص الكثير من الوقت لعلاج المرضى حسب الضرورة بسبب عبء العمل الكبير، كما كتبت "الغارديان".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تحليل حديث أجراه مركز Nuffield Trust and Health، إن جودة الخدمات الصحية لـ NHS قد انخفضت في معظم المؤشرات المئة وخمسين منذ عام 2012، فيما نقلت الصحيفة عن رئيسة أكاديمية كليات الطب الملكية، الدكتورة جانيت ديكسون، قولها إن الخدمة الصحية الوطنية تتعرض لضغوط غير مسبوقة في تاريخها الممتد منذ 75 عاما، بسبب وباء "كوفيد-19"، وبسبب سنوت عديدة من نقص التمويل من قبل الحكومات المتعاقبة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة من نقص حاد في العاملين الطبيين لعدة أشهر، بينما يترك المزيد والمزيد من الموظفين المهنة وسط أعباء العمل المفرطة، وارتفاع التكاليف، ونقص الفرص لتطوير مهاراتهم، وقد تفاقم الوضع بسبب إضرابات الطاقم الطبي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا