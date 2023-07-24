عاملو الصحة البريطانيون: الرعاية الصحية في البلاد تدهورت

أكد ثلاثة أرباع العاملين في القطاع الصحي ببريطانيا أن جودة الخدمات الطبية في البلاد قد تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة.

جاء ذلك في مسح أجرته شركة YouGov لصالح صحيفة "الغارديان"، شمل 1058 موظفا في الخدمة الصحية البريطانية NHS من مناطق مختلفة في البلاد، حيث يعمل في الخدمة حوالي 1.4 مليون موظف.

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وكتبت الصحيفة، نقلا عن بيانات المسح: "سئل الموظفون عما إذا كانوا يعتقدون بأن جودة الخدمات الصحية التي يمكن أن تقدمها الخدمة قد تحسين أو ساءت خلال السنوات الخمس الماضية، فقال ثلاثة أرباعهم إنها تدهورت".

إضافة إلى ذلك، قال 71% ممن شملهم المسح إنهم لا يستطيعون تخصيص الكثير من الوقت لعلاج المرضى حسب الضرورة بسبب عبء العمل الكبير، كما كتبت "الغارديان".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تحليل حديث أجراه مركز Nuffield Trust and Health، إن جودة الخدمات الصحية لـ NHS قد انخفضت في معظم المؤشرات المئة وخمسين منذ عام 2012، فيما نقلت الصحيفة عن رئيسة أكاديمية كليات الطب الملكية، الدكتورة جانيت ديكسون، قولها إن الخدمة الصحية الوطنية تتعرض لضغوط غير مسبوقة في تاريخها الممتد منذ 75 عاما، بسبب وباء "كوفيد-19"، وبسبب سنوت عديدة من نقص التمويل من قبل الحكومات المتعاقبة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة من نقص حاد في العاملين الطبيين لعدة أشهر، بينما يترك المزيد والمزيد من الموظفين المهنة وسط أعباء العمل المفرطة، وارتفاع التكاليف، ونقص الفرص لتطوير مهاراتهم، وقد تفاقم الوضع بسبب إضرابات الطاقم الطبي.

المصدر: نوفوستي