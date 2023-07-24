طهران ترحب بمبادرة قطر وسلطنة عمان في ملفات تبادل السجناء مع الجانب الأمريكي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني عن ترحيب طهران بدور قطر وسلطنة عمان في ملفات تبادل السجناء وتحرير أموالنا المجمدة مع الجانب الأمريكي.

وأشار كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إلى أن "زيارة مسؤولين الدول الإقليمية إلى إيران تأني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدان، وبعض هذه الزيارات كانت ضمن مبادرات لرفع العقوبات عن إيران أو تبادل السجناء".

وشدد على أن "إيران ترحب بأي مبادرة دبلوماسية تساهم في حلحلة العراقيل وعودة أطراف الاتفاق النووي إلى طاولة الحوار، وترحب بكل الجهود الدبلوماسية في رفع العقوبات أو تبادل السجناء أو الإفراج عن الأموال الإيرانية"، مبنيا أن "العراقيل التي حصلت هي نتيجة السلوك الأمريكي، ولكن حتى الآن الفرصة مواتية، لكن تفتقد الإرادة السياسية لدى الجانب الأمريكي".

وعن الاتفاق النووي، أكد كنعاني أن "أمريكا هي المسؤولة عن تعطيل الاتفاق النووي ولا يمكنها أن تتهم إيران بعرقلة المفاوضات في الآونة الأخيرة"، كاشفا أن "هناك إمكانية لعودة الطرفين إلى الاتفاق النووي إذا ما توفرت الإرادة السياسية للولايات المتحدة".

المصدر: RT