آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /24.07.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
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الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرتين دون طيار على أهداف في موسكو
عمدة موسكو: تعرض مبنيين لمحاولة هجوم بمسيرتين دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة
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بوتين: يعرقلون التصدير للفقراء وصفقة الحبوب والأسمدة استخدمت بلا خجل لإثراء شركات أمريكية وأوروبية
روسيا.. بدء التحقيق باستهداف قوات كييف لصحفيين روس بذخائر عنقودية ومقتل أحدهم