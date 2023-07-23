ضابط روسي: أسرى أوكرانيون طلبوا عدم تسليمهم لكييف

كشف الفريق أندريه موردفيتشيف، قائد مجموعة "الوسط" بالقوات المسلحة الروسية عن أسر 31 جنديا من القوات الأوكرانية خلال يوم واحد.

وقال الفريق في مقابلة مع برنامج "Solovyov Live TV"، عرضت على الهواء في قناة "روسيا 1": "سأخبرك أنه بالأمس فقط، أسرنا 31 شخصا. منهم من استسلم [بنفسه]، ومنهم من تم أسره نتيجة للأعمال القتالية، لكن في الغابة يصل الأمر إلى حد العبث، حيث يجلبونهم ويرمونهم في النقاط، ويقولون: "يا رفاق، اذهبوا في هذا الاتجاه. هناك سيستقبلونكم".

ووفقا له، فإن الجنود الأوكرانيين الأسرى مندهشون جدا من عدم تعرضهم للتعذيب في روسيا، حيث أضاف أن "دعاية كييف تعمل"، مشيرا إلى أنها "لعبة قذرة تخيف الجنود بالتعذيب وانتهاكات لا تصدق.. نظرا لأن العديد من الأسرى يعودون [إلى أوكرانيا]، ويتم جلبهم مرة أخرى إلى الخنادق، تغيرت الصورة النمطية للجندي العادي في القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل.. الكثيرون يطلبون ألا نعيدهم".

وأضاف الضابط أن القوات الأوكرانية لا تأخذ في الحسبان شعبها، فالعديد من الجنود الأوكرانيين يموتون وعددهم يفوق خسائر الجانب الروسي. وشدد المتحدث على أنه "فيما يتعلق بالخسائر، من الصعب ذكر إحصائيات محددة هنا. لا يتم أخذ الناس في الاعتبار.. هناك بالتأكيد المزيد من الوفيات، الكثير من الوفيات".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس، فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس الأمن الروسي أن الهجوم الأوكراني المضاد أسفر عن مقتل عشرات آلاف الجنود الأوكرانيين وخيّب آمال رعاة نظام كييف الغربيين.

ولفت بوتين إلى أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين لا يساعد أوكرانيا على خرق جبهة الجيش الروسي، مشددا في الوقت ذاته على أن نظام كييف مستعد لفعل أي شيء لاستمرار بقائه دون أن يعير أي اهتمام لمصير مواطنيه، كما أنه سيتاجر بأي شيء.

المصدر: تاس