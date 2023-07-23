إيران.. انطلاق المناورات الجوية "فدائيو الولاية" بأصفهان

انطلقت اليوم الأحد في منطقة أصفهان بوسط إيران مناورات الاقتدار الجوي التي تحمل تسمية "فدائيو الولاية".

وذكرت وكالة "فارس" أن المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية من مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" انطلقتا عصر يوم الأحد بكلمة السر "يا حسين" من قبل قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد طيار حميد وحيدي، في منطقة أنارك العامة بأصفهان (وسط)، بمشاركة قواعد القوة الجوية بقيادة قاعدة "الشهيد بابائي".



من جهته، أوضح المتحدث باسم مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية"، العميد طيار علي رضا رودباري، قائلا: "بعد نشر الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة منذ الأيام السابقة من قواعد القوة الجوية للجيش في قاعدة "الشهيد بابائي" ومنطقة الرمي "أبو عطا" في منطقة أنارك بأصفهان، سيتم تنفيذ أساليب مواجهة هجمات القوات المعادية من خلال استخدام تكتيكات جديدة".

وتابع: "تشارك في هذه المناورات بصورة مباشرة وغير مباشرة قواعد "الشهيد لشكري" في طهران و"الشهيد نوجه" في همدان و"الشهيد دوران" في شيراز و"الشهيد ياسيني" في بوشهر و"الشهيد عبدالكريمي" في بندر عباس و"الشهيد وحدتي" في دزفول و"الشهيد فكوري" في تبريز و"الشهيد حبيبي زهام" في مشهد و"الشهيد حسيني" في بيرجند و"الإخوة الشهداء دلحامد" في تشابهار"، بالإضافة إلى قاعدة "الشهيد بابائي".

المصدر: "فارس"