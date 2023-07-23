القوات الأوكرانية تقصف منطقة سكنية بقذائف عنقودية في جمهورية لوغانسك

قصفت القوات الأوكرانية منطقة زولوتاريوفكا السكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية بذخائر عنقودية، حيث يجري حاليا تحديد المعلومات حول الضحايا.

وذكرت مصادر في إدارة الجمهورية الروسية الجديدة أن "العدو بدأ في استخدام ذخائر عنقودية أجنبية الصنع في جمهورية لوغانسك الشعبية. لقد أصاب قرية زولوتاريفكا في منطقة بوباسنيانسكي. ويتم تحديد المعلومات عن الضحايا".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن موافقته على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية، زاعما أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، بشكل يقلل من المخاطر التي يتعرض لها السكان.

ومن جانبه، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

وتعتبر القنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضما إليها.

وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو الربيع الماضي، بسبب نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت روسيا مرارا إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: RT