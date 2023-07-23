"وول ستريت جورنال" تكشف مخاوف رئيس أمريكي سابق تعود للعام 1994 حول إمكانية نشوب صراع في أوكرانيا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، توقع عام 1994 إمكانية نشوب صراع مسلح في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، قام نيكسون عام 1994 برحلة استغرقت أسبوعين إلى كل من روسيا وأوكرانيا، وعقب تلك الرحلة كتب رسالة إلى كلينتون مؤرخة بتاريخ 21 مارس من ذات العام، رفعت عنها السرية هذا الأسبوع من قبل مكتبة كلينتون الرئاسية.

وذكرت الصحيفة أن نيكسون أعرب في الرسالة عن قلقه من احتمال تدهور العلاقات بين موسكو وكييف ووصف الوضع في أوكرانيا بأنه "متفجر للغاية". ووفقا له: "إذا سمح بدتهور العلاقات بين البلدين وخروجها عن السيطرة فإن حرب البوسنة ستبدو مجرد لعب أطفال مقارنة بما سيحصل في أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكسون شدد حينها على أن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يأخذوا مسألة تدهور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا على محمل الجد، ونقلت عن رسالة نيكسون قوله: "بالنظر إلى أهمية أوكرانيا، أدعوكم إلى تعزيز الوجود الأمريكي الدبلوماسي في أوكرانيا".

المصدر: تاس