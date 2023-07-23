"مؤثرة" أمريكية تعمل كـ"متعرية للدعم العاطفي" في أوكرانيا (صور + فيديو)

وجدت إحدى "المؤثرات" على "إنستغرام" طريقة مبتكرة لمساعدة أوكرانيا والجنود والمتطوعين، حيث تقوم بالتعري في نشاط أطلقت عليه اسم "الدعم العاطفي بالتعري".

وأنشأت فان بي كونغ، المنحدرة من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حسابا مجانيا على موقع OnlyFans، للجنود والمتطوعين الأوكرانيين، وصفت فيه نفسها بأنها "صديقة تجوب العالم، وتتطوع الآن في خاركوف".

وتقوم الشابة البالغة من العمر 33 عاما، التي يشتمل محتواها على مقاطع فيديو تعري أثناء إطلاق صفارات الإنذار وصور بدون ملابس مع قاذفات صواريخ، بالعديد من الأعمال بدءا من "الإرضاع العاطفي المجاني للجنود والمتطوعين" إلى توزيع التبرعات النقدية على الأوكرانيين، وفقا لملفها الشخصي على OnlyFans، الذي يقول إن عائداته تذهب لتغطية "جهودها الإنسانية".

وقالت الشابة في تصريح لصحيفة The Daily Beast: "أنا الفتاة المثيرة في أوكرانيا التي ترغب في التطوع، ومن المحتمل أن تتطوع".

وتوجهت كونغ لأول مرة إلى أوكرانيا في نوفمبر 2022، لـ"التطوع ومساعدة اللاجئين، والعمل في ملاجئ النساء ودور الأيتام في لفوف، بعيدا عن الخطوط الأمامية"، ورغم ظروف القتال، لم يكن عمل كونغ مختلفا عن خبراتها في وطنها، الأمر الذي دفعها لاستغلال "مهاراتها" "لمساعدة الجيش الأوكراني" على حد قولها.

وقالت كونغ لصحيفة "نيويورك بوست": "هذا قليل من الدبلوماسية الناعمة التي أحملها. الجميع يرسلون أقوى وأفضل ما لديهم"، مشيرة إلى أنها أقامت علاقات رومانسية مع مختلف الرجال الذين قابلتهم، وهي تواعد حاليا مشغل طائرة بدون طيار أوكراني، وعامل محطة طاقة، واثنين من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في آن واحد.

المصدر: RT