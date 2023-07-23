بلينكن.. العقوبات ليست عائقا أمام الاتصال بالقيادة العسكرية الصينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن العقوبات ضد القيادة العسكرية الصينية لا تمنع الاتصالات بين الدول من خلال وزارات الدفاع، واصفا قرار بكين بعدم دعمها بأنه "سياسي".

وقال بلينكن خلال مقابلة مع شبكة CNN، أجراها اليوم الأحد، إن "العقوبات لا تمنع وزير الدفاع الصيني من التفاعل معنا أو من التفاعل معه"، مضيفا أن "هذا يأتي في إطار قرار سياسي من جانب بكين".

ووفقا لوزير الخارجية فإن الولايات المتحدة أوضحت أنه "من المهم الإبقاء على هذه الاتصالات بين الجيوش في البلدين لتجنب أية حسابات خاطئة أو تفسيرات خاطئة لأفعال الطرف الآخر".

وأضاف بلينكن: "دعونا نرى ما ستفعله الصين في هذا الصدد".

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المصدر: ريا نوفوستي