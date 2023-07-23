إيران.. حظر مهرجان سينمائي بسبب ملصق لممثلة من دون حجاب

أفاد الإعلام الإيراني بأن "وزير الثقافة أصدر أمرا بوقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة، بعدما استخدمت في ملصقه صورة لامرأة لا تضع الحجاب".

وجاء قرار الوزير الإيراني بعدما تضمن ملصق دورة المهرجان، التي كان يفترض أن تقام في سبتمبر، صورة للممثلة الإيرانية، سوزان تسليمي، من فيلم "موت یزدكرد" الذي عرض عام 1982، في حين بات القانون في الجمهورية الإٍسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة منذ 1983، أي بعد أربع سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) أطلقت هذا المهرجان في 2008، حيث عادة ما يقام في طهران.

المصدر: إذاعة مونتي كارلو