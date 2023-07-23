بلينكن يكشف عن موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات "إف-16"، لكن العملية ستستغرق عدة أشهر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "حتى لو تم اتخاذ القرار بشأن مقاتلات "إف-16" غدا، فسيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه". وشدد بلينكن على أنه "يتحدث عن التدريب والصيانة وتوفر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة. كل هذا يستغرق وقتا".

وقال الوزير، عندما سئل عن توضيح ما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة أمريكية، إنه يعتقد ذلك معتبرا أنه "من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يستقبلونها، يكونون مدربين بشكل صحيح وقادرين على خدمة هذه الطائرات واستخدامها بحكمة".

وفي وقت سابق، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، جون كيربي، بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار النزاع.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أيضا، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في غضون أسبوعين.

وأكد أن "واشنطن من جانبها لن تؤخر عملية إصدار تصاريح التدريب، وتوفير كل ما يلزم للشروع فيه".

المصدر: RT + تاس