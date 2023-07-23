نتنياهو يصر على التعديلات القضائية في أول ظهور له عقب إجرائه جراحة على القلب "فيديو"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل قليل، مقطع فيديو عبر "تويتر"، في أول ظهور له عقب إجرائه عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال نتنياهو في المقطع إن صحته ممتازة وأنه بخير، حيث قال: " أود أن أشكر كل فرد سأل عني واهتم بحالتي الصحية، أنا بخير وصحتي ممتازة".

وتابع: "نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلا عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست صباح غد".

وأجرى نتنياهو، فجر اليوم الأحد، جراحة عاجلة في القلب لزرع جهاز تنظيم الضربات داخل مستشفى "شيبا"، أكبر مركز طبي إسرائيلي.

وخلال خضوع نتنياهو للجراحة، تم تعيين يارين ليفين، وزير القضاء الإسرائيلي، كرئيس لحكومة إسرائيل بالنيابة.

תודה לכם ❤️ pic.twitter.com/AgZ5cGoTwN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 23, 2023

المصدر: RT