نيوزويك: انضمام أوكرانيا للناتو خط أحمر بالنسبة لواشنطن

اعتبر المحلل السياسي، ديفيد برينان، في مقال بمجلة نيوزويك، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمناقشة عضوية أوكرانيا في الناتو، لأن هذا الأمر سيزيد من احتمال وقوع صدام مباشر مع روسيا.

وأشار برينان إلى أن حملة الضغط التي شنتها أوكرانيا على حلف شمال الأطلسي خلال اجتماع قمة فيلنيوس الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة.

وأضاف المحلل أن "الصياغة الغامضة للبيان الختامي تشير إلى أن كييف ليست قريبة من الناتو كما كانت تظن، كما أن استياء الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال القمة يظهر أن التعديلات المتعلقة بعضوية أوكرانيا في التحالف تمت في اللحظة الأخيرة دون علم كييف".

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وأضاف برينان أن "الدراما التي شهدناها في فيلنيوس، زادت من مخاوف كييف القديمة بشأن هشاشة موقف الغرب واستعداده للتخلي عنها"، كما أشار إلى أن البيت الأبيض متمسك بموقفه بأن هذه المسألة تمثل خطا أحمر.

وخلص المحلل إلى أن الرئيس، جو بايدن، والمستشار، أولاف شولتز، أوضحا أنهما لن يغامرا بدخول نزاع مباشر بين الناتو وروسيا لضم أوكرانيا إلى الحلف.

المصدر: ريا نوفوستي