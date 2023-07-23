آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.07.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
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