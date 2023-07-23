بيلد: الجيش الألماني يواجه مشاكل أمنية كبيرة بخصوص الاختراق

كشفت صحيفة "بيلد ام زونتاغ" أن القوات المسلحة الألمانية تواجه تحديات أمنية خطيرة بخصوص الاختراق، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين فشلوا باجتياز الفحوص الأمنية حتى قارب نصف عدد الجنود.

ويحوز البوندسفير جهاز استخبارات خاصا به، يسمى "مكافحة التجسس العسكري"، حيث يتكفل بالتحقق من أمن جميع الأفراد العسكريين الألمان (172 ألف جندي و81 ألف مدني) حتى لا يتعرض الجيش للاختراق.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة فشل 69687 شخصا في اجتياز الفحوصات الأمنية في جهاز الاستخبارات حتى 31 مايو الماضي، فيما أوضحت أن عدد الذين بدأوا باجتيازه دون إتمامه في ارتفاع.

وأوضحت المصدر نفسه أن هناك ثلاثة مستويات لاجتياز الفحص، بناء على المعلومات الحساسة التي قد تكون لدى الموظف، حيث يمكن أن يستمر التحقق من المستوى الثالث لأكثر من 80 أسبوعا من أجل الحصول على إجازة الجاهزية التامة للخدمة.

وصرح الخبير الدفاعي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للصحيفة بأن "ما يقارب 70 ألف شخص ينتظرون الإجازة ليكونوا جاهزين تماما للخدمة" معبرا بتعجب أن "هذا يقارب نصف عدد الجنود!"، كما اعتبر أن هذا الأمر يمثل تهديدا أمنيا حقيقا.

المصدر: تاس