إيطاليا.. سيول ممزوجة بحبات برد ضخمة بعد موجة حر شديدة ضربت البلاد (فيديو+صور)

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هطول كميات كبيرة من حبات برد ضخمة في إيطاليا، ما أدى إلى تشكل سيول في مدينة سيرينو جنوبي البلاد.

وأظهرت مقاطع وصور نشرها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يحملون حبات البرد الضخمة.

🇮🇹 [ ITALIE / LOMBARDIE ] ⛈️



Gros orage de grêle ce matin à Seregno



(21/07/23 📹 via @dacon1it)pic.twitter.com/Az4IzmLI1W — Alexandre (@alex_le_bars) July 21, 2023

ويذكر أن وسائل إعلام تحدثت عن إصابة العشرات بحبات برد بحجم كرة التنس، حيث انهمرت أثناء عاصفة رعدية في ظاهرة مناخية نادرة شمالي إيطاليا.

A large hail was falling in Bosnia and Herzegovina, Prnjavor (21.07.)@Djpucopic.twitter.com/gt6EMWxsvA — PulsarWX (@PulsarWX) July 22, 2023

وعلى النقيض، تعرضت إيطاليا وإسبانيا واليونان لموجة حر شديدة مؤخرا، حيث سجلت مدينة روما 41 درجة مئوية.

Les violents #orages se sont maintenus de l'Italie aux Balkans avec grosse grele relevée en #Serbie aujourd'hui. https://t.co/39RviC0UU9 — Keraunos (@KeraunosObs) July 22, 2023

المصدر: RT