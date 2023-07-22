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إيطاليا.. سيول ممزوجة بحبات برد ضخمة بعد موجة حر شديدة ضربت البلاد (فيديو+صور)

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إيطاليا.. سيول ممزوجة بحبات برد ضخمة بعد موجة حر شديدة ضربت البلاد (فيديو+صور)
Globallookpress
هطولات غزيرة في إيطاليا بعد موجة حر شديدة.
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أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هطول كميات كبيرة من حبات برد ضخمة في إيطاليا، ما أدى إلى تشكل سيول في مدينة سيرينو جنوبي البلاد.

وأظهرت مقاطع وصور نشرها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يحملون حبات البرد الضخمة.

ويذكر أن وسائل إعلام تحدثت عن إصابة العشرات بحبات برد بحجم كرة التنس، حيث انهمرت أثناء عاصفة رعدية في ظاهرة مناخية نادرة شمالي إيطاليا.

وعلى النقيض، تعرضت إيطاليا وإسبانيا واليونان لموجة حر شديدة مؤخرا، حيث سجلت مدينة روما 41 درجة مئوية.

المصدر: RT

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