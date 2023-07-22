سويسرا.. آلاف الأكراد يتظاهرون تزامنا مع مئوية معاهدة لوزان

انطلقت اليوم السبت، مظاهرة كردية في مدينة لوزان السويسرية، شارك فيها نحو 6 آلاف شخص، وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لعقد معاهدة لوزان.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية، نقلا عن شرطة المدينة، أن المتظاهرين نزلوا للشوارع تنديدا بمعاهدة لوزان التي أعادت ترسيم حدود تركيا الحديثة، وما نجم عنها مما وصفوه بالـ"ظلم والتداعيات" على الأكراد.

وانطلق المتظاهرون من جوار فندق "شاتو دوشي" الواقع على ضفاف بحيرة ليمان، الذي استضاف المحادثات التي أفضت إلى المعاهدة في 24 يوليو 1923.

وحمل المتظاهرون أعلاما تحتوي على صورة "الزعيم الكردي" المسجون منذ العام 1999، عبد الله أوجلان، فيما ساروا وصولا إلى قصر رومين بوسط المدينة، حيث تم توقيع المعاهدة.

وقال عضو المركز الثقافي الكردستاني، خير الدين أوزتكين، لوكالة الأنباء السويسرية: "نريد الاستفادة من هذه المئوية لكي نظهر للعالم بأسره أن القضية الكردية لا تزال بلا حل"، مندّدا بـ"تداعيات معاهدة لوزان" و"عواقبها المأساوية" التي "ما زال الأكراد يعانون منها".

ويجتمع أبناء الجالية الكردية بانتظام في الذكرى السنوية للمعاهدة في تظاهرات يشارك فيها المئات منهم، لكن العدد كان أكبر بكثير من المعتاد هذه المرة، وفق المصادر نفسها.

المصدر: أ ف ب