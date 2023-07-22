الأمم المتحدة تعزي أسرة الصحفي العسكري جورافليف

عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن تعازي المنظمة لوفاة روستيسلاف جورافليف، مراسل وكالة "ريا نوفوستي" العسكري.

وقال دوجاريك لوكالة "ريا نوفوستي": "نأسف لوفاة صحفي آخر في هذه الحرب، ونقدم أعمق تعازينا لأسرته وأصدقائه وزملائه".

وفي وقت سابق، أشار المتحدث إلى أن التقارير التي تحدثت عن شروع نظام كييف باستخدام الذخائر العنقودية الأمريكية مثير القلق، مؤكدا أنه لا ينبغي استخدام هذا النوع من الأسلحة.

وتوفي مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، روستيسلاف جورافليف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، متأثرا بجراح خطيرة بعد استهدافه مع فريق من الصحفيين من قبل قوات كييف بالقنابل العنقودية، كما أصيب في الحادثة المصور الصحفي، كونستانتين ميخالتشيفسكي، الذي تعرف حالته استقرارا حاليا.

وأصيب مراسل "إزفستيا"، رومان بولشاكوف، أيضا، بشظايا وكسر في ساقه، كما أصيب المصور، دميتري شيلكوف، بشظايا وكسر في عظم الفخذ.

المصدر: ريا نوفوستي