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القوات الأوكرانية تستخدم القنابل العنقودية بكثافة.. شاهد مساحة تأثيرها ! (فيديو)

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تستخدم القنابل العنقودية بكثافة.. شاهد مساحة تأثيرها ! (فيديو)
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أظهرت مقاطع فيديو استخدام قوات كييف للقنابل العنقودية بعد أن تلقتها في إطار مساعدات عسكرية من الغرب، رغم أنها محرمة دوليا، فيما أثار الأمر الكثير من الانتقادات الدولية.

وفي أول جريمة بهذه القنابل المحرمة دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم السبت أن قوات كييف شنّت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إزفستيا" للإعلام ووكالة "نوفوستي" للأنباء، عندما كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

وأوضحت أن مجموعة من الصحفيين تعرضت لقصف بالذخائر العنقودية، حيث أسفر عن إصابة 4 منهم، فيما توفي الصحفي روستيسلاف جورافليف، خلال إجلائهم إلى المستشفى الميداني، متأثرا بجروح نجمت عن شظية ذخيرة عنقودية.

المصدر: RT

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