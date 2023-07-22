تعزية وإدانة سورية لاغتيال صحفي روسي بقصف أوكراني

عبرت وزارة الإعلام السورية عن مشاعر الحزن والإدانة إثر نبأ اغتيال مراسل وكالة نوفوستي الروسية، روستيسلاف جورافليف، وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين.

وجاء في بيان صدر السبت: "تعبر الوزارة عن إدانتها الشديدة للجريمة التي ارتكبها النظام الأوكراني بالقصف المباشر للفرق الإعلامية التي تغطي العمليات العسكرية".

وأضاف البيان أن "وزارة الإعلام إذ تدين هذه الجريمة، فإنها تستذكر التطابق التام بين القصف الأوكراني وبين ما تعرض له الإعلاميون السوريون من استهداف بالرصاص والمفخخات من التنظيمات الإرهابية، ما أدى لسقوط إعلاميين سوريين وإصابة آخرين في سبيل نقل الحقيقة للجمهور في مواجهة التزييف والتضليل الغربي".

وأورد البيان أيضا: "ويبقى القاسم المشترك بين التنظيمات الإرهابية ونظام كييف بأن الراعي في الحالتين واحد، وهو الولايات المتحدة الأمريكية وتابعوها الأوروبيون الذين يتحملون المسؤولية ذاتها في تلك الجرائم".

المصدر" RT