وصفت سفارة موسكو لدى واشنطن مزاعم الولايات المتحدة بشأن استخدام نظام كييف للقنابل العنقودية بانتقائية ومسؤولية بأنها "تفاهة جلية".

وقالت السفارة في بيان لها على "تلغرام"، على إثر اغتيال مراسل وكالة "نوفوستي"، روستيسلاف جورافليف، إن استخدام كييف للقنابل العنقودية ضد المدنيين يثبت أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على عملائها.

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وأضافت السفارة أنها مقتنعة بأن "الولايات المتحدة تبطن في قراراتها النية لإطالة النزاع، وسقوط ضحايا جدد في صفوف المدنيين".

وأعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق من نهار اليوم السبت، عن اغتيال مراسلها الحربي، روستيسلاف جورافليف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية، حيث استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جميع المؤشرات بخصوص الهجوم الأوكراني الذي استهدف مجموعة من الصحفيين بزابوروجيه تدل على أنه ليس صدفة، وأن نظام كييف يواصل إرهابه.

المصدر: RT