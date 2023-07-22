خامنئي يطالب بتسليم مدنسي القرآن لإيران لمعاقبتهم

طالب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم السبت، السويد بتسليهم مدنسي القرآن الكريم لمحاكمتهم، مؤكدا على ضرورة تسليط أشد العقاب على أي شخص يقوم بتدنيس المصحف.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله: "إن من يرتكبون "جريمة تدنيس القرآن" يجب أن يواجهوا "أقسى عقوبة"، مطالبا السويد بتسليمهم لمحاكمتهم في إيران و"الدول الإسلامية".

وأضاف خامنئي أن "جميع علماء المسلمين يتفقون على أن من يدنس القرآن يستحق أقسى عقوبة، ومن واجب الحكومة السويدية تسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية".

ويذكر أن مهاجرا عراقيا أحرق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم في أواخر يونيو الماضي، في أول أيام عيد الأضحى، ما أثار إدانة شديدة اللهجة من قبل الدول العربية والإسلامية وردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لعملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة سبق لها الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي أمام مقر السفارة التركية في كوبنهاغن.

المصدر: سويس إنفو + RT