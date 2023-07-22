 
مباشر

تيارات المياه في المحيط الأطلسي تجرف آلاف البطاريق النافقة إلى شواطي الأوروغواي (صور+ فيديو)

أخبار العالم

تيارات المياه في المحيط الأطلسي تجرف آلاف البطاريق النافقة إلى شواطي الأوروغواي (صور+ فيديو)
Gettyimages.ru
بطاريق ماجلان.. صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqf2

ذكرت صحيفة "بايس"، أن تيارات المياه في المحيط الأطلسي جرفت خلال الأيام العشرة الماضية، نحو ألفي بطريق نافق من فصيلة "ماجلان" إلى شواطئ أوروغواي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن سلطات الأوروغواي، أن البطاريق النافقة لم تظهر عليها أي علامات على إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأشارت رئيسة قسم الحياة البرية في وزارة البيئة في الأوروغواي، كارمن لايزاغوين، أن البطاريق التي جرفتها المياه إلى الشاطئ كانت فراخا يافعة "صغيرة السن"، حيث لقيت حتفها في المحيط الأطلسي، ثم جرفتها التيارات إلى شواطئ أوروغواي في مقاطعات كانيلونيس ومالدونادو وروشا على الحدود مع البرازيل.

وأضافت لايزاغوين أن 90% من البطاريق النافقة صغيرة السن، حيث وجدت الأبحاث أن أمعاءها خاوية ولا تمتلك احتياطيات من الدهون، فيما ظهر أن نتائج الفحوصات على إصابتها بإنفلونزا الطيور كانت سلبية.

ولفتت لايزاغوين في حديثها للصحيفة إلى أن هذا العدد من البطاريق النافقة غير مسبوق.

 

تيارات المياه في المحيط الأطلسي تجرف آلاف البطاريق النافقة إلى شواطي الأوروغواي (صور+ فيديو)
تيارات المياه في المحيط الأطلسي تجرف آلاف البطاريق النافقة إلى شواطي الأوروغواي (صور+ فيديو)

المصدر: نوفوستي

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا