تيارات المياه في المحيط الأطلسي تجرف آلاف البطاريق النافقة إلى شواطي الأوروغواي (صور+ فيديو)

ذكرت صحيفة "بايس"، أن تيارات المياه في المحيط الأطلسي جرفت خلال الأيام العشرة الماضية، نحو ألفي بطريق نافق من فصيلة "ماجلان" إلى شواطئ أوروغواي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن سلطات الأوروغواي، أن البطاريق النافقة لم تظهر عليها أي علامات على إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأشارت رئيسة قسم الحياة البرية في وزارة البيئة في الأوروغواي، كارمن لايزاغوين، أن البطاريق التي جرفتها المياه إلى الشاطئ كانت فراخا يافعة "صغيرة السن"، حيث لقيت حتفها في المحيط الأطلسي، ثم جرفتها التيارات إلى شواطئ أوروغواي في مقاطعات كانيلونيس ومالدونادو وروشا على الحدود مع البرازيل.

وأضافت لايزاغوين أن 90% من البطاريق النافقة صغيرة السن، حيث وجدت الأبحاث أن أمعاءها خاوية ولا تمتلك احتياطيات من الدهون، فيما ظهر أن نتائج الفحوصات على إصابتها بإنفلونزا الطيور كانت سلبية.

ولفتت لايزاغوين في حديثها للصحيفة إلى أن هذا العدد من البطاريق النافقة غير مسبوق.

2000+ #Penguins Wash-Up Dead in #Uruguay



The #MagellanicPenguins were discovered on the coast of 🇺🇾, with the Environment Ministry reporting that they were mostly juvenile and died in the Atlantic Ocean only to be carried to by currents.#AvianInfluenza as a cause for the death… pic.twitter.com/HPPrIaSIo5 — RT_India (@RT_India_news) July 22, 2023

المصدر: نوفوستي