اشتكى رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، من أن افتقار قوات كييف لمدفعية الناتو بعيدة المدى، حيث لم تتمكن بلاده بعد من الاتفاق مع حلفائها الغربيين على الحصول عليها.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على قناته في "تلغرام": "بصراحة، لم نحل بعض القضايا المتعلقة بالأنواع الشحيحة والفظيعة من الأسلحة. ومع ذلك، سأولي اهتماما للأسلحة بعيدة المدى والمدفعية بعيدة المدى".

وأشار إلى أن مسألة إمدادات السلاح تعتمد على الولايات المتحدة، في وقت تفتقر فيه القوات الأوكرانية إلى الطائرات المقاتلة "من حيث النوع والكم".

وأضاف زيلينسكي: "لقد حل العالم قضية مهام التدريب (تدريب الطيارين)، وسنشرع بها في أغسطس".

وبدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب دونيتسك وأرتيومفسك ومحور زابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

المصدر: نوفوستي