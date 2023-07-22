مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية على لفوف الأوكرانية في 6 يوليو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عدد كبير من مرتزقة ألمانيا وبولندا نتيجة لضربة وجهتها قواتنا لمقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في لفوف في 6 يوليو الحالي.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- في 6 يوليو، تم تصفية بأسلحة دقيقة روسية بعيدة المدى من البحر،عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان المتمركزين في مقر أكاديمية القوات البرية للقوات الأوكرانية في مدينة لفوف.
- إجمالا تم تصفية حوالي 4990 مرتزقا أجنبيا خلال العملية العسكرية الخاصة. حيث فر 4910 مرتزقة آخرين من مناطق القتال.
- ستواصل قواتنا استهداف المرتزقة الأجانب على أراضي أوكرانيا.
- قامت قواتنا بصد جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
- في محور دونيتسك، تم صد 14 هجوما، وتم تصفية أكثر من 280 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، وثلاثة مدافع هاوتزر D-30.
- في محوركراسني ليمانسك، صدت قواتنا سبع هجمات للعدوفي لوغانسك، وبلغت خسائر العدو في هذا المحور 170 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة ، وخمس شاحنات صغيرة ، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع Akatsiya ، ومدفعيتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ، ومدافع هاوتزر D-30.
- في محور جنوب دونيتسك، صدت ثلاث هجمات للعدو في دونيتسك الشعبية