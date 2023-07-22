مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية على لفوف الأوكرانية في 6 يوليو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عدد كبير من مرتزقة ألمانيا وبولندا نتيجة لضربة وجهتها قواتنا لمقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في لفوف في 6 يوليو الحالي.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في 6 يوليو، تم تصفية بأسلحة دقيقة روسية بعيدة المدى من البحر،عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان المتمركزين في مقر أكاديمية القوات البرية للقوات الأوكرانية في مدينة لفوف.

إجمالا تم تصفية حوالي 4990 مرتزقا أجنبيا خلال العملية العسكرية الخاصة. حيث فر 4910 مرتزقة آخرين من مناطق القتال.

ستواصل قواتنا استهداف المرتزقة الأجانب على أراضي أوكرانيا.

قامت قواتنا بصد جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.

في محور دونيتسك، تم صد 14 هجوما، وتم تصفية أكثر من 280 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، وثلاثة مدافع هاوتزر D-30.

في محوركراسني ليمانسك، صدت قواتنا سبع هجمات للعدوفي لوغانسك، وبلغت خسائر العدو في هذا المحور 170 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة ، وخمس شاحنات صغيرة ، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع Akatsiya ، ومدفعيتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ، ومدافع هاوتزر D-30.

في محور جنوب دونيتسك، صدت ثلاث هجمات للعدو في دونيتسك الشعبية