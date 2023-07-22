الأمن الروسي يعتقل 9 منتمين لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابي

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي في موسكو تسعة منتمين لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابي، روّجوا للفكر المتطرف، وجنّدوا منتسبين جددا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي، أنه تمكن من إحباط الأنشطة الإجرامية لخلية تابعة لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابي، نشط أفرادها في ترويج الفكر المتطرف، وتجنيد منتسبين جددا.

وعثر الأمن الروسي في أماكن إقامة الموقوفين في موسكو وضواحيها على منشورات دينية متطرفة، وأدلة تثبت نشاطهم المشبوه.

المصدر: "زفيزدا نيوز"