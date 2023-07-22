الجيش التركي يقضي على 5 عناصر في "العمال الكردستاني" شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت القضاء على 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة متينا شمالي العراق.
وأفادت الوزارة في بيانها بأنه تم "تحيييد 5 إرهابيين بغارات جوية بعد رصدهم في متينا الواقعة ضمن منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق".
وأكدت أن القوات التركية ستواصل عملياتها بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.
وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد "العمال الكردستاني" بمناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق.
المصدر: "الأناضول"