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الجيش التركي يقضي على 5 عناصر في "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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الجيش التركي يقضي على 5 عناصر في
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت القضاء على 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة متينا شمالي العراق.

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وأفادت الوزارة في بيانها بأنه تم "تحيييد 5 إرهابيين بغارات جوية بعد رصدهم في متينا الواقعة ضمن منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق".

وأكدت أن القوات التركية ستواصل عملياتها بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد "العمال الكردستاني" بمناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"

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