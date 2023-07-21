"يونهاب": الغواصة الأمريكية النووية "يو إس إس كنتاكي" تغادر كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصدر مطلع بأن غواصة الصواريخ الباليستية النووية الاستراتيجية الأمريكية "يو إس إس كنتاكي" غادرت كوريا الجنوبية يوم الجمعة.

وأوضحت "يونهاب" أن ذلك يأتي بعد 3 أيام من زيارة الغواصة النادرة إلى ميناء في مدينة "بوسان" بجنوب شرق البلاد، في استعراض كبير للقوة ضد "التهديدات العسكرية الكورية الشمالية" المتطورة، حيث وصلت الغواصة النووية إلى القاعدة يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن "يو إس إس كنتاكي"، وهي غواصة من طراز "أوهايو" تزن 18750 طنا، قد غادرت قبل ظهر يوم الجمعة من قاعدة بحرية في المدينة، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، فيما تظل وجهتها غير معلومة.

وجاءت زيارة غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1981 بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الظهور المنتظم" لأصولها العسكرية الرئيسية، بما في ذلك هذه الغواصة، في إعلان واشنطن الذي أصدره الرئيسان يون سيوك يول وجو بايدن خلال قمتهما في أبريل.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الزيارة الحالية للغواصة الأمريكية التي تحمل أسلحة نووية إلى كوريا الجنوبية، تقرب استخدام السلاح النووي.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، في بيان، إن "نشر الولايات المتحدة لأصول استراتيجية نووية، بما في ذلك غواصة مسلحة نوويا، يلبي معاييرنا المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية".