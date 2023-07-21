ساليفان: لدى الولايات المتحدة والصين إمكانية حقيقية للحفاظ على علاقات مستقرة

صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، بأن الولايات المتحدة والصين لديهما "إمكانية حقيقية" للحفاظ على علاقات ثنائية مستقرة.

وقال ساليفان خلال منتدى "آسبن" الأمني، يوم الجمعة: "أعتقد أن هناك مكانية حقيقية للحفاظ على علاقات مستقرة على الرغم من أن هذه العلاقات هي أصلا علاقات بين المنافسين، وستشمل أعمالا لا تعجب بكين، وأعمال بكين التي لا تعجبنا".

وأكد أن واشنطن تسعى لمنع تحول المنافسة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى نزاع.

وبشأن استمرارا الاتصالات بوزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، الذي لم يظهر للعلن منذ 26 يوما، أشار ساليفان إلى أنه لا توجد لديه أي معلومات بهذا الصدد.

وأعاد ساليفان إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التقى خلال مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) برئيس مكتب لجنة الشؤون الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بدلا من تشين غانغ.

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت أن وزير الخارجية، تشين غانغ، لن يحضر مؤتمر آسيان بسبب مشاكل صحية.

المصدر: تاس