"إنها مشكلة عالمية".. سفارة بريطانيا توضح اللغط حول وجود جزيئات البلاستيك في أسماك الكويت

أعلنت سفارة بريطانيا في الكويت أنها متفاجئة من تركيز صحيفة "القبس" المحلية في مقابلتها مع الملحقة البيئية للسفارة، ريتشل مولهولاند، على وجود جزيئات البلاستيك في الأسماك الكويتية.

وقالت السفارة البريطانية في بيان إنه بعد التفاعل الكبير مع اللقاء الذي نشرته "القبس" يوم الجمعة بعنوان "أسماك الكويت ملوثة بالبلاستيك"، على لسان الملحقة مولهولاند: "تفاجأنا برؤية التركيز على وجود جزيئات البلاستيك في الأسماك الكويتية".

وأوضحت السفارة أن موضوع المقابلة يسلط الضوء على التلوث البحري وتأثيره على البيئة، مشيرة إلى أن المسؤولة البريطانية أكدت خلال المقابلة المنشورة بأن "التلوث البلاستيكي مشكلة عالمية تحتاج إلى تعاون جميع الدول لمعالجتها".

وأثنت الملحقة أيضا على عمل معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة في المقابلة، حيث شدّدت على عمق علاقة السفارة البريطانية الطويلة الأمد مع هذه الجهات الكويتية، بحسب بيان السفارة.

وتابعت السفارة بالقول: "وجدت دراسات علمية سابقة أن الجزيئات البلاستيكية موجودة في الأسماك في المياه الكويتية، وكذا الحال في جميع أنحاء العالم، ولم تذكر وجود دليل يشير إلى أن هذا يشكل أي خطر على صحة الإنسان".

ونوهت السفارة أن المقابلة مع "القبس" تهدف إلى نشر الوعي وتسليط الضوء على المشكلة العالمية المشتركة للتلوث البلاستيكي، حيث أعربت عن أسفها، "إذا أدى ذلك إلى الانطباع بأن تناول الأسماك في الكويت كان ضارا".

المصدر: صحيفة القبس