بعد استلام طرود من تايوان تسبب "الدوار وصعوبة التنفس".. سلطات كوريا الجنوبية تتحرك (صورة)

أعلنت سلطات سيئول تعليق خدمة البريد مؤقتا بعد استلام طرود مشبوهة، تسبب أحدها يوم الخميس بإصابة 3 أشخاص بدوار وصعوبة في التنفس بعد فتحه بمركز رعاية للمعاقين بمدينة أولسان الساحلية.

وجاء قرار السلطات الكورية الجنوبية بعد تزايد المخاوف بشأن بعض الطرود العشوائية، التي قد تحتوي على مواد خطيرة غير محدّدة، وذلك في أعقاب سلسلة من التقارير التي وردت في جميع أنحاء البلاد عن تلقي طرود عشوائية معظمها من تايوان في الأيام الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص الثلاثة نقلوا إلى المستشفى، حيث يقال إنهم في حالة مستقرة الآن.

وفي الوقت الذي لم توضح فيه الفحوصات الطبية، على الفور، سبب هذه الأعراض، لم تستبعد الشرطة وجود غاز كيميائي سام وراء الإصابات.

وعلى إثر ذلك، تم إرسال الطرد إلى وكالة تطوير الدفاع لإجراء مزيد من التحاليل.

وذكرت الشرطة أن معلومات اسم المستلم ورقم الهاتف المكتوب على الطرد "ليست سليمة".

وفي السياق ذاته، عثرت السلطات أيضا على حزمة مماثلة في حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة أثناء فرز الطرود في مكتب بريد في نفس المدينة، حيث تم إرسال مسؤولي الإطفاء إلى مكان الحادث وتقييم الأضرار.

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ووردت تقارير مماثلة من سيئول و"يونغ إن" وضواحي سيئول وجزيرة جيجو وهامان في إقليم جنوب كيونغ سانغ ودايجون.

كما تم في العاصمة إجلاء حوالي 1700 شخص مؤقتا من مبنى في منطقة التسوق الشهيرة في ميونغ دونغ اليوم الجمعة، بعد رصد طرد أصفر مشبوه في مكتب البريد الواقع في الطابق الأول من المبنى، فيما لم ترد تقارير عن المزيد من الإصابات أو الخسائر.

المصدر: يونهاب