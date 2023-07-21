الخارجية الروسية: روسيا تقيم إيجابيا موقف تركيا ومبادراتها في صفقة الحبوب

قال نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، إن موسكو تقدر عاليا موقف أنقرة ومبادراتها الدبلوماسية في قضية صفقة الحبوب.

وقال فرشينين، مجيبًا على سؤال ذي صلة خلال تقديمه إفادة صحفية، اليوم الجمعة "إنني أقيم ذلك بشكل إيجابي. فيما يتعلق بمبادرة البحر الأسود وبالقضايا المتعددة الأطراف، أجريت العديد من المشاورات معهم في كل من موسكو وأنقرة، وأود أن أقول إنني أقدر تقديرا عاليا إمكانات ومعرفة ومهارات الزملاء الأتراك".

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وأضاف أن موسكو وأنقرة "يجب أن تواصلا التعاون لتحقيق نتائج تعود بالفائدة على كل من روسيا وتركيا وعلى الاستقرار الإقليمي". وشدد على أن "هذا سيشكل إلى حد كبير مساهمة في الاستقرار الدولي".

المصدر: تاس